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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة فورية لـ 10 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بمدينة فايد

إزالة فورية
إزالة فورية

قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم  التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم الاثنين، بوقف عدد ٥ حالات بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار وغرف غير مكتملة البناء وذلك في منطقة العمار. كما تم إزالة عدد ٥ أسوار ومباني بالطوب الأبيض غير مكتملة البناء.

وتمت الإزالة في حضور مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة، مسؤولي حماية الأراضي، مدير الجمعية الزراعية بقرية سرابيوم، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة الهندسية بالقرية، إدارة الأزمات والإشغالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.