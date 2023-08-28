X تطلق خدمة التوظيف لمنافسة LinkedIn

كشفت X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، عن ميزة جديدة تمكن المؤسسات من الإعلان عن الوظائف الشاغرة على منصتها، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تكهنات من الشهر الماضي تشير إلى نية X لإطلاق خدمة تنافس LinkedIn. تتيح خدمة "التوظيف" التي تم تقديمها حديثًا، والتي هي حاليًا في مرحلتها التجريبية، للشركات عرض الأدوار المفتوحة على المنصة.

يتم اختبار الإصدار التجريبي من خدمة التوظيف مع مجموعة مختارة من الشركات، وضعت X أحكامًا للمؤسسات لاستيراد البيانات إما من خلال نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) المدعوم، أو موجز XML.

يتوفر "الوصول المبكر إلى X Hiring Beta" حصريًا للمؤسسات التي تم التحقق منها، وهي في الأساس كيانات تسهم بما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا لـ X. ويمكن لهذه المؤسسات عرض قوائم الوظائف بشكل بارز في ملفات X الشخصية الخاصة بها.

أعلن حساب Twitter الرسمي لشركة Hiring، @XHiring "افتح الوصول المبكر إلى X Hiring Beta - حصريًا للمؤسسات التي تم التحقق منها، قم بإبراز أدوارك الأكثر أهمية والوصول بشكل عضوي إلى ملايين المرشحين ذوي الصلة، كما قاموا بتوفير رابط للشركات لتقديم طلب للوصول إلى الإصدار التجريبي، تؤكد صفحة الاشتراك للوصول إلى الإصدار التجريبي أنه مفتوح حاليًا فقط للمنظمات التي تم التحقق منها. سيتم تفعيل ميزات التوظيف في حسابات المنظمات المؤهلة.

التحليل المقارن مع لينكد إن:



على الرغم من أن ميزات X ليست واسعة النطاق مثل LinkedIn، إلا أنها توفر للمؤسسات منصة بديلة للإعلان، والاستفادة من جمهور محتمل جديد. على الرغم من أنه قد لا يكون منافسًا مباشرًا لـ LinkedIn، إلا أنه يتماشى مع رؤية Elon Musk لتحويل X إلى "تطبيق لكل شيء".



تقتصر ميزة التوظيف على الاشتراك المميز. فقط الشركات التي تختار X Premium يمكنها الوصول إلى الإصدار التجريبي. يستفيد مشتركو X Premium أيضًا من الميزات الحصرية الأخرى، بما في ذلك برنامج مشاركة الإيرادات، والجدير بالذكر أن X قد جعلت البرنامج أخيرًا في متناول المشتركين المميزين.

منذ استحواذ Elon Musk على المنصة، واجه X العديد من التحديات، بما في ذلك الدعاوى القضائية من الموظفين السابقين، ومغادرة المعلنين للمنصة، واختراق أمني يكشف تغريدات Twitter Circle، وانقطاع الخدمة المتعددة.