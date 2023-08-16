حذف رسائل ومنشورات ترامب على تويتر

وجهت هيئة محلفين كبرى ذات غرض خاص لائحة اتهام جنائية للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ، واتهموا ترامب وحلفائه بالابتزاز والتآمر في جهودهم لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.



على الرغم من وجود مشكلة في الحصول على سجلات الرئيس السابق دونالد ترامب من Twitter (الآن X) ، إلا أن المستشار الخاص الذي يحقق في أحداث 6 يناير 2020 كان قادرًا في النهاية على الحصول على كميات هائلة من المعلومات من الموقع. واستنادًا إلى ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا (PDF) التي تشاركها Politico ، فقد استغرق الأمر الكثير من الجهد ذهابًا وإيابًا وقدرًا هائلاً من الجهد قبل أن يتمكن المحامي من تأمين البيانات المطلوبة من Twitter.

على ما يبدو ، طلب أمر البحث من Twitter إنتاج جميع التغريدات التي أنشأهاrealdonaldtrump أو صاغها أو أعجبها أو أعاد تغريدها ، بما في ذلك أي منشور حذفه في النهاية. كان على موقع الويب أيضًا تسليم الرسائل المباشرة "المرسلة من ، أو المستلمة ، أو المخزنة في شكل مسودة في ، أو المرتبطة بها"realdonaldtrump ، بالإضافة إلى جميع الحسابات الأخرى المتعلقة بها والتي ربما استخدمها الرئيس السابق على نفس الجهاز. يجب ملاحظة جميع الأجهزة المستخدمة لتسجيل الدخول إلىrealdonaldtrump وتقديمها إلى المستشار أيضًا ، إلى جانب إعدادات خصوصية الحساب وسجل عنوان IP من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك ، كان مطلوبًا من Twitter تسليم جميع السجلات من عمليات البحث التي أجراهاrealdonaldtrump ومعلومات موقع الحساب من نفس الفترة الزمنية.



طوال نص الإجراءات ، سترى كيف أصر المدعون العامون على أن تويتر يجب أن يلتزم بأمر عدم إفشاء يحظر على الشركة إخبار ترامب بشأن المذكرة. وأوضحوا أن لديهم أدلة على أن الكشف عن المذكرة قد يعرض التحقيق للخطر، محذرين المحكمة من أنه "سيكون هناك ضرر فعلي وقلق بشأن التحقيق ، للشهود في المستقبل". وفي الوقت نفسه ، جادل جانب تويتر بأن بعض المعلومات التي طلبها المحققون يمكن أن تكون مغطاة بامتياز تنفيذي، وهو ما شكك فيه المدعون العامون والقاضي، لأنهم لم يروا أنه من المحتمل أن يناقش ترامب مسألة الحكومة الرسمية عبر الرسائل المباشرة.

كما ذكرت صحيفة بوليتيكو ، لفت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول الانتباه بشكل خاص إلى جهود تويتر لإعطاء ترامب إشعارًا مسبقًا بشأن أمر التفتيش. وقد وصفت هذا الإجراء بأنه "غير عادي" وهو أمر لم تفعله الشركة أبدًا للمستخدمين الآخرين. وتساءل القاضي عما إذا كان إيلون ماسك يحاول "التقرب" من الرئيس السابق وجعله يشعر بأنه "موضع ترحيب خاص" على المنصة. تمت إعادة حساب ترامب على تويتر بالفعل بعد أن تولى ماسك موقع الويب ، لكنه لم يبدأ بعد في النشر مرة أخرى.