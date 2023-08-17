العلماء يبتعدون عن تويتر ويبحثون عن بدائل

في وقت سابق من هذا العام، ذكرت Pew Research أن غالبية مستخدمي Twitter في الولايات المتحدة أفادوا بقضاء وقت أقل على المنصة منذ استحواذ Elon Musk العام الماضي الآن، تشير البيانات الجديدة إلى أن مجموعة مهمة أخرى من المستخدمين تنسحب أيضًا من الخدمة التي تسمى الآن X.

أفاد أكثر من نصف الباحثين العلميين الذين يستخدمون Twitter أنهم قد قللوا من مقدار الوقت الذي يقضونه هناك أو غادروا تمامًا ، وفقًا لمسح لآلاف العلماء أجرته Nature. وقال ما يقرب من نصف المستطلعين إنهم تحولوا إلى شبكات اجتماعية بديلة مثل Mastodon



من بين 9200 باحث شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 47 في المائة إنهم قللوا من استخدامهم للموقع، بينما أفاد ما يقرب من 7 في المائة أنهم تركوا الموقع تمامًا. والجدير بالذكر أن نفس الرقم تقريبًا قال إنهم بدأوا حسابًا على منصة جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.

من بين هؤلاء ، كان Mastodon ، الذي شهد نموًا كبيرًا منذ الإعلان عن استيلاء Musk على Twitter ، الأكثر استخدامًا. قال حوالي 47 في المائة من الباحثين إنهم بدأوا في استخدام النظام الأساسي مفتوح المصدر في العام الماضي. احتل موقع لينكد إن وإنستغرام المرتبة التالية من حيث الشعبية ، حيث جذب 35 و27 في المائة من الباحثين على التوالي. ومن المثير للاهتمام ، أن منافس Meta على Twitter، الخيوط، احتل المرتبة الرابعة على الرغم من إطلاق التطبيق قبل أيام فقط من إجراء Nature للاستطلاع.

كما هو الحال مع البيانات السابقة من Pew، تشير نتائج Nature إلى أن استخدام Twitter انخفض بين أولئك الذين كانوا نشطين في السابق على النظام الأساسي. كما يسلط الضوء على مدى تغير ديناميكيات تويتر خلال العام الماضي.

تويتر ، كما تشير نيتشر ، كان تاريخيًا منصة مهمة للباحثين والعلماء. تم استخدامه لنشر البحث وتعزيز النقاش العلمي. وقد عمل باحثو Twitter كمصدر مهم للمعلومات الموثوقة على نظام أساسي كافح لفترة طويلة لمكافحة المعلومات المضللة. كان موقع Twitter أيضًا مصدرًا قيمًا للبيانات لعدد لا يحصى من الباحثين الذين يدرسون كل شيء من الصحة العامة إلى اللغويات.

لكن الكثير من ذلك قد تغير الآن. يشعر العديد من المستخدمين الآن أن أصواتهم غارقة في النظام الأساسي الذي يعطي الأولوية للمحتوى من أولئك الذين لديهم التحقق المدفوع. وقد جعلت الشركة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها للباحثين باهظة الثمن بحيث لم يعد بإمكان معظمهم الوصول إليها. لذلك، في حين لم يكن جميع الباحثين الذين تحدثوا إلى Nature على استعداد للتخلي عن Twitter تمامًا، يبدو أن تكتيكات الشركة قد أدت إلى عزل قطاعات كبيرة من المجتمع العلمي.

لم يستجب X لطلب التعليق.