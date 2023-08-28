رئيس جامعة القناة يشهد "حفل ختام الموسم الأول للأنشطة الطلابية بالإسماعيلية

بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية- بدأت مراسم حفل ختام الأنشطة للعام الأكاديمي الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية .

بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبحضور عمداء الكليات و وكلائها ومنسقي البرامج وفريق العمل بالجامعة الأهلية .

وبحضور الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب و رئيس لجنة قطاع التعليم بمجلس النواب، و أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن القيادات الجامعية حضرت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور فتحي مقلدي نائب رئيس الجامعة الأسبق، والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة الأسبق، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق .

ومستشاري رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش، والسادة الأمناء المساعدين للجامعة، والطلاب والإداريين المُكرمين وأولياء أمور الطلاب .

بدأت فقرات الحفل بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم قرأها الطالب البارئ حسين ، ثم فقرة إنشاد ديني للطالب محمد أمين، ثم فقرة غنائية قدمها الطالب علي عبد الفضيل .

ثم جاءت كلمة الدكتور ناصر مندور والتي كشف خلالها عن مجلس أمناء الجامعة الأهلية، والذي يضم كل من الدكتور فتحي مقلدي، الدكتور سامي هاشم، الدكتور ياسر الوزير، الدكتور صلاح مصيلحي، الدكتورة ماجدة هجرس ، الدكتور إبراهيم القرش، الدكتور معتز مصطفى .

وخلال الحفل - عرض الدكتور ناصر مندور ما تم خلال عام من العمل المتواصل داخل الجامعة الأهلية، مشيراً إلى أن الجامعة ب7 كليات و 9 برامج، ومع بداية العام الدراسي الجديد تم إضافة كلية العلاج الطبيعي، وأصبح عدد البرامج بها 14 برنامج ، لافتاً إلى أن القطاع الطبي بكل كلياته من طب ، صيدلة ، طب أسنان ، تمريض ، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، التمريض ، العلاج الطبيعي متمثل في الجامعة.

كما أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود العاملين بمكتب التنسيق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سواء للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان أو طلاب الثانوية العامة.

مؤكداً أن تاريخ الجامعة سيشهد لكل من ساهم في وضع لبنة في هذا الصرح الكبير ، الذي احتل الصدارة في اهتمامات القيادة السياسية.



هذا وحرص الدكتور عادل حسن خلال كلمته على تقديم الشكر للدكتور ناصر مندور، لدعمه الدائم للجامعة الوليدة، مؤكداً أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُدين بكل الفضل لجامعة قناة السويس- الجامعة الأم- مشيداً بجهود فريق العمل بالجامعة الأهلية .

وعن الأنشطة الطلابية - قدم الدكتور عادل حسن الشكر للدكتور محمد على عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بالأهلية، لعمله الدؤوب خلال العام المُنقضي، لافتاً إلى أن جهود اتحاد الطلاب كان لها إسهام كبير في ظهور جميع الأنشطة إلى النور .

كما أشار الدكتور عادل حسن إلى أنه تم تجهيز 4 معامل جديدة، و 6 معامل جاري تنفيذهم ، كما سيشهد العام الدراسي الجديد توفير 4 عمارات سكنية للطلاب المغتربين، مقدماً الشكر لعمداء الكليات ووكلائها ومنسقيها وفريق العمل الإداري ، كما خص بالذكر الدكتور تامر حسنين لعمله المتواصل داخل مكتب التنسيق للجامعة الأهلية، وفريق العمل بوحدة ال IT .



نظم الحفل مسئولو الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الأستاذ ممدوح عثمان، والأستاذ طارق حماد بالتنسيق مع طلاب الاتحاد بقيادة الطالبة سلمى محمد.

بدأت مراسم التكريم والتي تم خلالها تسليم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، ثم تكريم الدكتور محمد على عبد الهادي ، تلاه تكريم اتحاد الطلاب واوائل الكليات، فالطلاب المتميزين رياضياً ، وأعضاء لجان التحكيم، ومسئولي اللجان الانتخابية والإداريين.