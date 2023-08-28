الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة  تزور منطقة آثار سانت كاترين بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت منطقة آثار سانت كاترين بمحافظة سيناء  نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وكان في استقبالها وفد من وزارة السياحة والآثار ضم كلا من السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار واللذان اصطحبها في جولة تفقدية بالموقع الأثري ودير سانت كاترين.

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وخلال الجولة تم استعراض آخر تطور أعمال تطوير ورفع كفاءة الموقع وتأهيل الطريق المؤدي لدير سانت كاترين ومسار الزيارة، بالإضافة إلى مركز الزوار ومبنى الخدمات، ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالموقع كونه أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية ككل في ضوء مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الجاري العمل به حاليا.

 

وعلى هامش الجولة التفقدية تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي دير سانت كاترين والذين أعربوا عن المجهودات الكبيرة في مشروع ترميم مبني مكتبة الدير والمجلدات الموجودة بها والتي تتمتع بأهمية دينية وأثرية كبيرة.

 

كما تم عقد لقاء مع مسئولي المجتمع المحلي والمسئولين الحكوميين لبحث أوجه التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بما يعمل على تذليل أية تحديات أو عقبات تواجه الموقع وأنسب الطرق لمواجهتها، كما تم مناقشة سبل الدعم الممكنة التي يمكن أن يقدمها المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق على وضع خطة لإدارة الموقع الأثري تتفق مع طبيعة الموقع العام الطبيعي والأثري حيث تم التوافق على تعزيز السياحة الخضراء بالموقع وخاصة في الإدارة المستدامة للموارد المائية واستخدام الطاقة النظيفة بالموقع، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية للزائرين بما يعود بالنفع على سكان المنطقة.

 

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