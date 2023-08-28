تعيينات جديدة بمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الشرقية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتعيين عد من ممثلي الغرف التجارية والسياحية، ومن المهتمين بشئون السياحة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، وذلك لمدة عامين.

ونص القرار على تعيين كلا من: المهندس محمد حافظ حسين الزاهد، ممثلا عن الغرفة التجارية، ومحمد علي النجار ممثلا عن غرفة الشركات السياحية، والدكتورة رشا حسن رأفت، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ومحمد فاروق حسن، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، وعبد الحميد محمد عبد الحميد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ووائل أحمد فؤاد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، هنأ المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، و المحاسب عبد الحميد أحمد عطا الله، نائب أول رئيس الغرفة، والدكتور وديع أنطوان وديع داوود، نائب ثان الغرفة، وعبد السلام عوض عبد السلام، أمين الصندوق، وحسن محمدي، أمين الصندوق المساعد، وعلاء الدين أحمد عبد الحميد، سكرتير عام الغرفة، وذلك بمناسبة فوزهم في انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية في دورتها الجديدة بالتزكية " 2023 ــ 2027" متمنياً لهم التوفيق والسداد.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، مؤكداً إستمرار تعاون المحافظة مع الغرفة التجارية في حل كافة المشاكلات المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح علي اعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية، ليؤكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في انهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لاعداد جدول زمني للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لعدد 4 آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.