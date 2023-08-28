جهاز تجديد القاهرة الإسلامية يزور أحياء الغربية الأثرية

تمهيدا لتجديدها...

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور مدحت مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال التطوير والتي سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير محيط مساكن الأوقاف بالعجيزى.



وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة انشاء العديد من المشروعات في جميع المجالات استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضاري وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين.



مشيرا الى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021، وجارى استكمال أعمال تطوير باقى المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة مؤكدا على ان تطوير المناطق الاثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة.



وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية لعدد من الأماكن التي ستقوم المحافظة بتطويرها، بالتنسيق مع الجهاز.



وخلال الجولة تفقد الوفد المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين تمهيدا لبدء تطويرها.