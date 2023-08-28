انهيار حائط بالطابق السادس في عمارة سكنية بحي الزهور بالخارجة

شهدت مدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حادث انهيار حائط من الطابق السادس في إحدى العمارات السكنية بحي الزهور، ولحسن الحظ لم تقع أي خسائر في الأرواح.

على الفور، تلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد إخطارًا بالواقعة وانتقلت إلى موقع البلاغ سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة. تم فرض كردون أمني في محيط المكان للتحقيق في أسباب سقوط الحائط من هذا الارتفاع.

تسبب انهيار الحائط في حدوث تلفيات في عدد من السيارات والمركبات التي كانت متوقفة أسفل العقار المتضرر. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادث.

من جانبها، تعمل السلطات المختصة على تقييم حالة العمارة والتأكد من سلامة الهيكل والجدران الأخرى، بهدف ضمان سلامة المقيمين فيها واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.

وتذكرت السلطات المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة في المباني والحفاظ على جودة الصيانة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

من المهم أن نؤكد على أهمية الصيانة المنتظمة للمباني والهياكل، بشكل خاص في المباني القديمة، لضمان سلامة السكان وتجنب حوادث الانهيارات.

تعتبر هذه الحادثة ضربة مؤلمة لسكان حي الزهور في مدينة الخارجة، ونأمل أن يتم إصلاح أضرار الانهيار بأسرع وقت ممكن، وأن تتخذ السلطات اللازمة إجراءات لتأمين المباني الأخرى وتفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

انهيار حائط من الطابق السادس في إحدى العمارات السكنية بحي الزهور بالخارجة