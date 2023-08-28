حساب المواطن الاجتماعي يوضح شروط دعم حليب الأطفال

قال حساب المواطن الاجتماعي، إنه لاتوجد اشتراط للحصول على دعم حليب الأطفال، وأي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد، ويعتمد على عمر الطفل فقط.

وتتراوح أسعار حليب الأطفال ما بين 62 إلى 139 ريالًا، إذ تصل نسبة الدعم إلى 43% بحسب أسعار السوق لحليب الرضع.

شروط دعم حليب الأطفال

وقال الضمان الاجتماعي، إنه توجد شروط للحصول على استحقاق دعم حليب الأطفال وهي"أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي "مؤه"، أن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين".

وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، "الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين".

ويحرص نظام الضمان الاجتماعي المطورإلى معالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، من خلال إجراء تقدير للحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب

وتحافظ السلطات بالمملكة على صحة الأطفال من خلال تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، منم خلال مطالبة المواطنين باستبدال كرورت التطعيمات الورقية بأخرى إلكترونية، بسبب أن الكارت الورقي معرض للتلف والضياع، وهو ما يؤثر سلب على الحفاظ على التطعيمات اللازمة للطفل.