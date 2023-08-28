الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حساب المواطن الاجتماعي يوضح شروط دعم حليب الأطفال

حليب الاطفال
حليب الاطفال

قال حساب المواطن الاجتماعي، إنه لاتوجد اشتراط للحصول على دعم حليب الأطفال، وأي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد، ويعتمد على عمر الطفل فقط.

وتتراوح أسعار حليب الأطفال ما بين 62 إلى 139 ريالًا، إذ تصل نسبة الدعم إلى 43% بحسب أسعار السوق لحليب الرضع.

شروط  دعم حليب الأطفال

وقال الضمان الاجتماعي، إنه توجد شروط للحصول على استحقاق دعم حليب الأطفال وهي"أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي "مؤه"، أن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين".

وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، "الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين".

txt

طقس السعودية السيئ يرفع درجات الحرارة في مصر

ويحرص نظام الضمان الاجتماعي المطورإلى معالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، من خلال إجراء تقدير للحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب

وتحافظ السلطات بالمملكة على صحة الأطفال من خلال تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، منم خلال مطالبة المواطنين باستبدال كرورت التطعيمات الورقية بأخرى إلكترونية، بسبب أن الكارت الورقي معرض للتلف والضياع، وهو ما يؤثر سلب على الحفاظ على التطعيمات اللازمة للطفل.

txt

10 شروط للقبول في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1445

مواد متعلقة

ليفربول يحصن نفسه من رحيل صلاح المحتمل إلى السعودية

10 شروط للقبول في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1445

الرياضة السعودية تُعلن مجلس الشباب المؤقت لحين انعقاد العمومية