رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الإثنين، سير عملية امتحانات الدور الثاني للعام الجامعى 2022/2023، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.



وشدد الدكتور عادل زين الدين، على حرص إدارة الجامعة، على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية لطلاب الجامعة، حفاظا على أداء الطلاب أثناء العملية الامتحانية.



وأجرى رئيس الجامعة، حديثا وديا مع مجموعة من الطلبة للاطمئنان على نماذج الأسئلة داخل الورقة الامتحانية والتعرف على احتياجاتهم والمعوقات التي قد تواجههم، موجها بتوفير كافة الأمور اللوجستية للطلبة، لضمان سير الامتحانات بانسيابية عالية، متمنيا لطلابنا الأعزاء دوام التوفيق والنجاح.