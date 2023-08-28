رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.. كواليس اليوم الأول (بث مباشر)

بدأ الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك مهمته الإدارية صباح اليوم الإثنين، وذلك بعدما أجرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، تعديلا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك وذلك بتعيين البناني مديرا تنفيذي لنادي الزمالك خلفا للواء حسن موسى.

وحضر عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك صباح اليوم الإثنين إلي مقر النادي لبدء مهمته بشكل رسمي خلفًا للواء حسن موسي، الذي تولي رئاسة اللجنة لمدة أسبوع.

وكشف الناقد الرياضي بـ"بوابة الوفد" عبدالرحمن أبو هاشم في بث مباشر من داخل نادي الزمالك أهم كواليس اليوم للدكتور عماد البناني :

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رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يتخذ أولى قراراته

اتخذ عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عدة قرارات مهمه فور توليه مسؤلية نادي الزمالك اليوم، وذلك بعد قرارا وزارة الشباب والرياضة بتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وجاءت اول قرارات رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك بإعلان موعد الانتخابات المقبلة للنادي، والتي أكد على إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل .

ووصل قبل قليل الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إلى مقر النادي بميت عقبة لاستلام المهمة بشكل رسمي.

بيان وزارة الرياضة باختيار عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وجاء البيان كالتالي: "بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قراراً يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي".

وأضاف البيان، "ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك".