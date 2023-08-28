صحة الشرقية تناقش توصيف البرنامج الوظيفي للمبنى الجديد بمنيا القمح

ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توصيف البرنامج الوظيفي للمبنى الجديد بمستشفى منيا القمح المركزي، مع المكتب الاستشاري المكلف من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بمكتب مدير المستشفى، في حضور لجنة مشكلة من مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى، وممثلي المجتمع المدني، وممثل عن النائب أحمد البنا المتبرع بالمبنى الجديد.

ناقش وكيل الوزارة مع مهندسي المكتب الاستشاري وأعضاء اللجنة التوصيف الوظيفي للمبنى طبقاً للرسومات الهندسية، وخطة التطوير الجارية بالمستشفى، ووضع تصور لاستغلال المبني الجديد لتقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضى، واستكمال الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفقاً لاحتياجات المرضى بمركز ومدينة منيا القمح.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وتفقد وكيل الوزارة، الهيكل الخرساني للمبنى الجديد على الطبيعة، مع رفع بعض المقاسات به، وذلك لتعزيز إمكانية عمل التوصيف الوظيفي للمبنى الجديد وفقاً للمعايير التصميمية للمنشآت الطبية والكود المصري، كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمناظرة سجل التردد على الإستقبال، مؤكداً على أهمية تسجيل التشخيص الطبي للحالات بدفتر التسجيل وفقاً لتقرير الطبيب المعالج.

كما وجه بوضع خطة لتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة في الفترات الصباحية والمسائية، كما تأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال كافة الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقاً لقانون المهن الطبية.