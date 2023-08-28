محافظ بني سويف يتفقد مخر سيل سنور استعدادا لموسم الأمطار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مخر سيل سنور والذي تم تأهيله وتطويره ويجري حاليا تنفيذ بحيرات تجميع وتهدئة ضمن مشروع متكامل لاستيعاب أية كميات من الأمطار والسيول ضمن خطة المحافظة لمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار والسيول

وخلال الزيارة ناقش المحافظ مستجدات الوضع بالمشروع موجها بالمراجعة المستمرة للأعمال التي تم تنفيذها بمكونات المشروع والتي تشمل أعمال تبطين وتكاسي وتطهير وتأمين الأعمال الصناعية بجانب المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المجرى والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ومسؤولو الري والوحدة المحلية والشركة المنفذة لمشروع تأهيل المخر والبحيرات والأحواض

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