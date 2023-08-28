وزير النقل : إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق 30.5 ألف كم

شارك اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في المؤتمر الخاص في فعاليات إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، وإطلاق مبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وشهد حضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيادات وزارتي الخارجية والسياحة وبمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

أشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الى دور وزارة النقل في المشاركة في تنشيط ودعم السياحة ( السياحة التعليمية - السياحة الترفيهية – السياحة الدينية – سياحة الغوص – السياحة الثقافية - السياحة الشاطئية – السياحة العلاجية – سياحة يخوت ) من خلال قطاعات النقل المختلفة .

وأكد الوزير أنه في مجال الطرق والكبارى تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق 30.5 ألف كم منها 7000 كم إنشاء جديد ومنهم 4000 كم تخدم السياح والمناطق السياحية بالدرجة الاولي تم تنفيذها بعروض تتناسب مع الأحجام المرورية المتدفقة عليها وبجودة عالية وتقاطعات حرة تساهم بشكل فعال ومؤثر على رفع معدلات الأمان ومنع الحوادث وزيادة معدلات سرعة المركبات وتقليل أزمنة الرحلات بالسيارات والحافلات ومما يسهل وصول السياح إلى مقاصدهم السياحية. ثم استعرض الوزير أهم هذه الطرق ومنها طريق ساحل البحر الأحمر ( السويس – خط عرض 22 ) بطول 1080 كم ، طريق الصعيد البحر الأحمر ( أسيوط - سوهاج – قنا – سفاجا ) وامتداده حتي الأقصر بطول 720 كم ، طريق هضبة الجلالة بطول 82 كم ، طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم ، طريق النفق – النقب بطول 231 كم ، طريق طابا – نويبع بطول 60 كم ، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1150 كم ، وطريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم ، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم وطريق الإسكندرية – مطروح – السلوم الساحلي بطول 510 كم .

وفي مجال السكك الحديدية إستعرض الوزير شبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالي أطوال 2000 كم والذى تم تصميمه ليتناسب مع متطلبات السياحة ويتكون من ( الخط الأول " السخنة – الأسكندرية - العلمين – مطروح " بطول 675 كم والذي يبدأ من العين السخنة علي البحر الأحمر حيث توجد القري والمراين السياحية والفنادق والخط الثاني ( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والذي يبدأ من محطة أكتوبر التبادلية مع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع حيث يوجد أهم معلم أثري بمصر وهو أهرامات الجيزة وينتهي في مدينة أبو سمبل السياحية مروراً بكافة المناطق السياحية علي خط الصعيد والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم والذي يبدأ من محطة قنا التبادلية مع الخط الثاني من القطار السريع وينتهي في مدينة سفاجا مروراً بكافة المناطق السياحية والشاطئية للتمتع بسياحة الغوص على شاطئ البحر الأحمر، وكذلك تطوير الوحدات المتحركة التي تخدم قطاع السياحة قطارات تالجو ( 6 قطارات ركاب – 7 قطارات نوم فاخرة ) ، القطارات الروسى ( المكيفة الدرجة الأولى والثانية + قطارات vip ) .

وأشار إلي أنه تم إسناد إدارة وتشغيل قطارات النوم المكيفة الى الشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر وهى شركة متخصصة ولها خبرات فى مجال ترويج السياحة، كما تم تطوير محطات السكك الحديدية الواقعة في نطاق المدن التي بها مقاصد سياحية وترفيهية مع تبنى الهوية البصرية للمنطقة ، بالإضافة إلي تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة والذي يؤدى إلى تقليل زمن الرحلات و زيادة عدد الرحلات السياحية.

وفي مجال النقل البحرى أوضح الوزير أنه جاري استكمال خطة تطوير جميع الموانئ البحرية المصرية وتعميق الممرات الملاحية لإستيعاب الزيادة المطردة فى أحجام وغواطس السفن الحديثة التى تزداد بصفة مستمرة نظراً لتطور تكنولوجيا وهندسة بناء السفن العالمية ، مضيفاً أنه يتم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة المخصصة لإستقبال جميع أنواع السفن وخاصة السفن واليخوت السياحية الأجنبية .وكذلك تطوير محطات الركاب بموانئ ( الأسكندرية – الغردقة – سفاجا – شرم الشيخ – نويبع ) والمخصصة لإستقبال السائحين القادمين على متن السفن واليخوت الأجنبية .

واوضح ان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية وكذلك إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة من وإلى الموانئ والمراين المصرية وأيضاً إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل الموانئ والمراين السياحية .

وأكد الوزير على توافر محال تجارية وكافيتريات ومطاعم وخدمات واى فاى وماكينات صرف وقاعات مكيفة لإستقبال كبار الزوار وذلك بالموانئ والمراين السياحية بالإضافة إلي التنسيق مع اصحاب الفنادق لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ .

ومجال النقل النهرى اشار وزير النقل الى أنه تم تكريك وتعميق الممر الملاحى لتوفير غاطس ملاحي مناسب يعمل على تأمين مرور السفن السياحية للمقاصد السياحية على نهر النيل ، وأيضاً تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلي الأقصر وأسوان مع رفع كفاءة المراسي علي المسار الملاحي وكذلك تطوير المراسي النيلية السياحية وإعدادها بالهوية البصرية الملائمة للمحافظة الموجودة بها ، والإنتهاء من تجارب تشغيل مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل والبدء في دخوله الخدمة علي أن تكون الأولوية في التطبيق للفنادق العائمة .



واشار الوزير الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية ومنها وزارة النقل بتعظيم ودعم منظومة السياحة حيث استعرض الوزير سبل دعم وزارة النقل للطلاب الوافدين والتي تشمل ( منح الطلاب الوافدين كروت إشتراك مخفضة على خدمات المسافرين فيما يتعلق بالتنقل داخل جمهورية مصر العربية، ومنح تخفيض للطلاب الوافدين الأردنيين وتخفيض أقل لأسرهم على الخط البرى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية - بث الأفلام الترويجية لمبادرة " إدرس بمصر " من خلال الشاشات الخاصة بالهيئات والشركات التابعه لوزارة النقل ).