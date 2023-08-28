البحوث الزراعية يعقد ورشة عمل عن الشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز

نظم مركز البحوث الزراعية ورشة عمل عن الشبكة الدولية للمياه و النظم البيئية بحقول الأرز بحضور وفود من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا و١٤ دولة أون لاين ووكلاء معهد المحاصيل ورئيس قسم الأرز ووفد من أعضاء قسم الأرز.

وبدأ الاجتماع بكلمة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة بالترحيب بالضيوف

ثم ألقى الدكتور محمد سليمان كلمة عن الشبكة و زراعة الأرز بمصر وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بتقديم عرض لنشاط معهد المحاصيل الحقلية ثم قام ممثل الوفد الياباني والكوري.

وتم استعراض إنجازات البرنامج القومي الأرز بمصر ونشاط الشبكة خلال العام الماضي والحالي.