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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ميناء دمياط يستقبل 13سفينة وقطارا اقماح وملح يغادران لصوامع صوامع اسيوط و شبرا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة  .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18622 طن تشمل : 443 طن ملح معبأ و 2100 طن رمل و 10780 طن يوريا و 5299 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27981 طن تشمل : 7239 طن خردة و 3038 طن حديد و 36 طن تفاح  و 6500 طن ذرة و 1187 طن فول صويا و 678 طن قمح و 4503 طن قمح مطحون و 4800 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1107 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4685 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103040 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190738 طنًا  .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع اسيوط و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الي السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4892 شاحنة . يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح 