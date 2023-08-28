انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في القليوبية

أعلن الأستاذ الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار “ حقك تنظمى " اعتباراً من اليوم ٢٧ أغسطس وحتى ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ في ١١ إدارة صحية علي مستوي المحافظة، وقد أشار سيادته إلى أن الحملة تأتي إيماناً بأهمية الحفاظ علي صحة الأم المصرية ،وطبقاً لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتحت رعاية معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وإيمانا بدور المرأة ككيان للبيت، وحفاظاً علي صحتها الإنجابية.

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين كالتالي : -

▪️المرحلة الأولى اعتباراً من٢٧/ ٨ /٢٠٢٣وحتي ٣١/٨/٢٠٢٣ وذلك في 6 إدارات صحية :

كفر شكر و شبرا شرق والقناطرالخيرية و شبين القناطر و قها وبنها

▪️المرحلة الثانية اعتباراً من ٢/٩/٢٠٢٣وحتي ٦/٩/٢٠٢٣ وذلك في ٥ إدارات وهي:

الخانكة و العبور و قليوب و شبرا غرب و طوخ

من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية .

وقد كانت الانطلاقة الأولي من إدارة القناطر الخيرية ، حيث قام فريق من المديرية بقيادة د. نوال عمران بمتابعة سير العمل بالعيادات الثابتة ،كما تم عقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع .