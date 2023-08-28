طريقة تحضير شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون

تحرص الأمهات على تحضير بعض المأكولات البحرية لأفراد أسرتها من وقت لآخر لامتداد اجسادهم بالعديد من الفوائد أبرزها أوميجا 3.

ويحتل سمك الفيلية مكانة هامة بين الأسماك البحرية لآحتوائه على العديد من الفوائد أبرزها احتوائه على أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين د، والكثير من المعادن والفيتامينات الهامة والمغذية لجسم الإنسان. يحفز من نمو الدماغ وخلاياه وخاصة عند الأطفال الصغار وهذا بسبب على ما يحتويه من اوميجا3 والكثير من الفيتامينات الأخرى المفيدة للجسم.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون لتزيني سفرتك وتسعدى أفراد اسرتك.

المقادير

- سمك الفيليه : نصف كيلو (شرائح)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوبة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الثوم، وعصير الليمون، والزبد، وزيت الزيتون، وبشر الليمون، والبقدونس، والملح، والفلفل الأسود، في وعاء عميق.

اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

أضيفي شرائح سمك الفيليه وقلبي جيداً حتى تتغطى بالتتبيلة، ثم اتركيها لحوالي 10 دقائق جانباً.

حضري صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ورصّي بها شرائح السمك.

اسكبي باقي الصوص فوق السمك، وأدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35-40 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدمي سمك الفيليه بصوص الليمون ساخناً.