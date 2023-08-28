لاشكاوى لطلاب الثانوية العامة من الامتحانات بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية رسمى عربى ، رسمى لغات ، رسمى لغات متميز ، بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣. حيث سيتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال رسمى عربى إلى ٥٠ طفل ، و قاعات رياض أطفال رسمى لغات إلى ٥٥ طفل ، وأيضًا قاعات رياض أطفال " رسمى متميز لغات" إلى ٥٠ طفل ..

وقد جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين و تلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى وفي ذات السياق

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص امتحان اليوم ، حيث يؤدي الطلبة امتحان علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

مؤكدا أن الدكتورةًمنال عوض، محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وصول الاسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٧ لجان علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار "عبد الرؤوف" أنه أدى امتحان علم النفس ٢٥ طالب وطالبة وامتحان الجيولوجيا ١٠٤ طالب وطالبة وامتحان التفاضل والتكامل ٤٧ طالب وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.