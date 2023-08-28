محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى ٢٣٠ درجة

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة ، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة .حيث جاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات ، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية..

وأكدت عوض، أن ذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور، بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، ووجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الثانوية في الإدارات التعليمية، كما اعتمدت عوض تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني، وفقًا لما هو محدد بالجداول الآتية.