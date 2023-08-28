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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلا فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لمراكز شباب النوبة

صبحي: اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأنشطة بالمحافظات الحدودية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لمراكز شباب النوبة لليوم الثاني علي التوالي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والذي يُقام فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الجاري.

 

وكانت فعاليات المهرجان افتتحت بمجموعة من العروض الرياضية والفنية، وعرض كاراتيه من بعض المراكز المشاركة وتقديم فقرة فنية من مركز شباب قسطل، وانطلاق  منافسات ألعاب رياضية مختلفة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان.


ويشمل المهرجان عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.
 

أكد الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

 

#وزارة_الشباب_و_الرياضة
#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي

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