رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في مؤتمر السياحة التعليمية في مصر

بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والنقل والطيران

يشارك رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، في مؤتمر السياحة التعليمية والذي تنظمه، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،في العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لإطلاق إستراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور وزراء السياحة والآثار والنقل والطيران المدني.

كما يشهد المؤتمر مشاركة العديد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

كما سيتم خلال المؤتمر إعلان مبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي بأن التقارير والتصنيفات الدولية تشير إلى أن جمهورية مصرالعربية تأتي في مقدمة دول المنطقة في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي يشكل حافزًا مهما للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لاختيار الجامعات المصرية لاستكمال دراساتهم الجامعية في مستوى البكالوريوس و الدراسات العليا.