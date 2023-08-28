مصرع شخص غرقاً بنهر النيل فى الوراق

لقى شخص مصرعه غرقًا في نهر النيل بالوراق، لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف ، رئيس مباحث الوراق، وتبين من خلال التحريات أن شخصًا لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وى سياق متصل فقد غرق عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بجوار العبارة النهرية بدائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي يفيد بوصول عامل جثة هامدة إثر تعرضه لحالة غرق بنهر النيل أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين غرق "ع . م . إ" 26 سنة عامل بنهر النيل بجوار العبارة دائرة المركز وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.