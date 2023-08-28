هاني شاكر ونادية مصطفى يضيئان سماء مهرجان القلعة بأمسية مميزة.. صور

أضاءت سماء القاهرة امسية مميزة، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فعلى مسرح المحكى واصل النجم هانى شاكر تاكيد استحقاقه لقب امير الغناء العربى الذى ناله بعد نجاح مشواره الفنى والاستحواذ على وجدان عشاقه وتغنى بكوكبة من اعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها بحبك ياغالى، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الاحساس، ماتهدديش، ياريتنى، اصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكى، كدة برضه ياقمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألى على الضحكاية وغيرها الى جانب جانا الهوي لـ عبد الحليم حافظ.

قبله ظهرت النجمة نادية مصطفى، بكامل لياقتها الفنية وتغنت باحدث اعمالها بعنوان يسلملى ذوقهم والتى نالت اعجاب واستحسان الجمهور اضافة الى عدد من اغانيها الشهيرة كان منها ادعوا لمصر، الليلة دى، سلامات، الصلح خير، جاى ف ايه، مسافات الى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها مالى لـ وردة، ياساعه بالوقت اجرى لـ نور الهدى، انا قلبى اليك ميال لـ فايزة احمد، من حبى فيك ياجارى لـ حورية حسن.