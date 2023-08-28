حادث تصادم بين سيارة و"موتوسيكل" يُودى بحياة شاب في مدينة الداخلة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم بين سيارة ومركبة دراجة آلية "موتوسيكل" في دائرة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب توفى في حادث سير إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، وقع التصادم في قرية القصر بدائرة مركز الداخلة، حيث اصطدمت سيارة بدراجة آلية، ما أسفر عن وفاة الشاب محمد ياسر عبد الله ذو الـ23 عامًا. على الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت جثمان المتوفى إلى مستشفى الداخلة العام. تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه الحادثة لتؤكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام حقوق الآخرين على الطرق، وفي نفس الوقت تسلط الضوء على أهمية توفير بنية تحتية ملائمة وآمنة للسير على الطرق وتنظيم حركة المرور بشكل فعال في جميع أنحاء المحافظة.

وتستمر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان سلامة المشاة وسائقي السيارات ومستخدمي الدراجات الآلية على الطرق، بما في ذلك تعزيز توعية المجتمع حول مخاطر السير غير الآمن وتعزيز تنفيذ قوانين المرور وشروط السلامة