مقرر قومي المرأة بكفرالشيخ : استخراج 76 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات وذوى الهمم مجانا

تنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك "

أوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ الدكتور أماني شاكر، بأن الفرع تمكن من استخراج 76 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات وذوى الهمم، في قرى المحافظة، وخصوصا قرى حياة كريمة في مركزمطوبس.

وأكدت شاكر، حرص فرع المجلس في محافظة كفرالشيخ على تنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ ، بأن فرع المجلس يتوجه للقرية التي يتم تحديدها مسبقا، للإعلان قبلها عن تواجد الحملة بها، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات وذوى الهمم والفتيات، ونتوجه لمنازل كبار السن والمرضى، تخفيفا عنهم، لصعوبة انتقالهم لمقر الحملة بالقرية.

وأشارت إلى أن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين ، يقدم كل الدعم لتيسير انتقال السيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، للانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن مجانا، وأنه تم اكتشاف عدد كبير من السيدات من السيدات كبار السن بالمحافظة لم يستخرجن بطاقات شخصية من قبل، تم استخرجها لهن، وكذلك السيدات غير المقيدات في السجلات الرسمية في قرى مركز مطوبس التابعة لمبادرة "حياة كريمة" وجميع قرى ومدن المحافظة، و تسجيلهن فى السجلات الرسمية بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والأحوال المدنية واستخراج البطاقات لهن.