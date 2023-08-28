أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد، لبدء أعمال الإنشاءات الضخمة عليه. جرى تنفيذ هذا الإعلان بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، يرافقهم الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والسيد نبيل حنفي، رئيس المركز والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وقد أوضح اللواء الزملوط أن المستشفى الجديد سيتم تنفيذه وفقًا لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة. ستضم المستشفى 57 سريرًا للإقامة الداخلية، بالإضافة إلى قسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي ووحدة أشعة و12 عيادة خارجية وغرفة عمليات و11 حضانة للأطفال.

وقد قامت اللجنة أيضًا بمتابعة التجهيزات الجارية في مستشفى الداخلة الجديد، بهدف تسريع استكمال أعمال الإنشاءات المتبقية، استعدادًا لبدء عملية التأثيث والافتتاح. يهدف تنفيذ هذا المستشفى إلى توفير خدمات طبية ذات جودة عالية لسكان المنطقة، وضمان توافر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تقديره للجهود المبذولة في إنشاء المستشفى، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للخدمات الصحية في المنطقة. كما أكد أنه سيتم توفير كافة التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة لتجهيز المستشفى بأفضل المعايير الطبية.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على تحسين الخدمات الصحية في الوادي الجديد، وتوفير منشآت طبية متطورة تلبي احتياجات السكان. ومن المتوقع أن يكون المستشفى الجديد قادرًا على تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة للمرضى في المنطقة.





محافظ الوادي الجديد بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد

محافظ الوادي الجديد بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد

محافظ الوادي الجديد بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد

محافظ الوادي الجديد بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد