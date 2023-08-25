انضمام مصر إلى بريكس علامة تاريخية فارقة.. "شينخوا" تكشف

نقلت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تصريحاتها والأخبار التي نقلتها بخصوص الإعلان عن دعوة مصر وخمس دول أخرى (هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) للانضمام إلى بريكس كأعضاء جدد، وذلك خلال قمة "بريكس"، والتي انعقدت أمس في جنوب إفريقيا.

دعوة مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إلى بريكس

وأوضحت وكالة الانباء الصينية، أن دعوة مصر للانضمام إلى بريكس، تعد علامة فارقة تاريخيا في تعزيز زخم التعاون، في إطار المجموعة وكذا تضامن الجنوب العالمي.

مجموعة بريكس

مع انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وهي مجموعة تتكون من عدد من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم (الصين، روسيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند)، وسيكون انضمام لهذه المجموعة مردود كبير على الحركات الاقتصادية من الواردات والصادرات في كافة المجالات، لما تمتلكه المجموعة من قدرات اقتصادية كبرى.

وتعمل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى القضاء على الهيمنة الدولارية، لما له تأثير كبير بشكل سلبي على اقتصاديات العالم، وذلك من خلال التفكير في التعامل من خلال عملات الدول الكبرى في المجموعة، حسبما أفاد به خبراء في الاقتصاد، كما أن البعض الأخر يعتقد أن هناك تحرك أخر من خلال "بريكس" في وجود عملة رقمية تكون هي العملة المستخدمة في التعاملات داخل المجموعة.

الانضمام لمجموعة بريكس الكتلة الاقتصادية الأكبر في العالم، وهو التجمع الموازي للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية لدول الأعضاء، بداية من التعاون التجاري بجانب التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون المالي، زيزفر فرصة في تنمية السوق المحلي وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.

تعزز مجموعة بريكس "التعاون التجاري"، والذي يكون ويبدأ من تعزيز الروابط التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض العوائق التجارية. حيث إنه كافة هذه الإجراءات والتسهيلات والتي تعمل بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتعزيز النمو الاقتصادي.

والتعاون الاستثماري، واحد من الفوائد التي تعود على الدول من الانضمام لـ"بريكس"، حيث إن المجموعة تشجع على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين الدول، كما أنه يشجع على الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة (الطاقة، البنية التحتية، الصناعات الثقيلة).

ومجموعة بريكس من الانطلاقه الأولى في 2006 وهي تعمل بشكل كبير على تطوير الآليات والاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء.