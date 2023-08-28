روسيا تشن هجوما صاروخيا على وسط أوكرانيا

شنت روسيا هجومًا صاروخيًا الليلة الماضية استهدف منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، حسب ما أعلن حاكم المنطقة، دميترو لونين اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لونين، في منشور عبر "تليجرام"، إن الهجوم استهدف منشأة صناعية وأسفر عن سقوط شخصين.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 4 صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزارة الدفاع الروسية، أن قوات روسيا في المنطقة العسكرية المركزية دمروا مدفع FH-70 من صنع حلف الناتو ومركبة مدرعة ومقاتلات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأوضحت الدفاع الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت المدفعية الروسية مدفع 155 ملم من طراز FH-70 التابع لحلف شمال الأطلسي في منطقة كراسني ليمان".

وأضافت الوزارة: " كما دمرت كتيبة طائرات بدون طيار"، لافتة إلى أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف الأوكرانية، وأصابت مدفعيتنا مركبة مدرعة ومجموعة من القوات الأوكرانية في الغابة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تعديل دقة إطلاق النار في الوقت الحقيقي، وهذا جعل من الممكن تدمير الأصول المتنقلة للعدو مثل المدافع في أسرع وقت ممكن بأقل كمية من الذخيرة.

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