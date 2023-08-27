أوكرانيا تحقق في مصرع 3 طيارين إزاء حادث تصادم

أطلقت السلطات في أوكرانيا تحقيقاً عقب مقتل 3 طيارين إثر اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 في الجو بوسط البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، للتلفزيون الرسمي، الأحد، إنه لا يعلم المدة التي سيستغرقها التحقيق، وفق أسوشييتد برس.

بدورها أفادت القوات الجوية الأوكرانية على حسابها الرسمي في "تليغرام" بأن طائرتين عسكريتين من طراز إل-39 اصطدمتا الجمعة، خلال مهمة قتالية فوق مقاطعة جيتومير غرب البلاد.

كما نشر اللواء 40 للطيران التكتيكي في سلاح الجو الأوكراني أسماء الطيارين الثلاثة، الذين قضوا في الاصطدام وهم الميجور فياشيسلاف مينكا والميجور سيرغي بروكازين والكابتن أندري بيلشتشيكوف المعروف باسمه الحركي "جوس"، حسب فرانس برس.

وشدد على أن بيلشتشيكوف "كان شجاعاً ورجل مبادئ غير مساوم وقد تواصل بشكل حيوي مع الإعلام الغربي خصوصاً للتشديد على أهمية تزويد أوكرانيا مقاتلات إف-16 المتطورة".

كما أضاف: "كان كل منهم منخرطاً في عمليات جوية دفاعاً عن أوكرانيا منذ العدوان الروسي الواسع النطاق، لا سيما في مهام تكتيكية في الشرق ومنطقة زابوريجيا"، على حد تعبيره.

ويمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إف-16 إلى كييف.

ووقع الحادث، أمس الجمعة، فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام: «نقدم تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعا»، مضيفة أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طليعة مكرمي ضحايا الاصطدام بكلمة وجهها السبت أشاد فيها بالطيارين الذي دافعوا عن "أجواء أوكرانيا الحرة" متعهداً بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى. ويشار إلى أن الاصطدام الذي وقع بين مقاتلتين تدريبيتين يوجه ضربة قوية لكييف الساعية إلى حيازة مقاتلات إف-16 لتحديث سلاحها الجوي المتقادم.

ويحض زيلينسكي قادة الدول الغربية على تزويد بلاده مقاتلات إف-16 التي تشدد أوكرانيا على حاجتها إليها للدفاع عن أجوائها واستعادة أراض وسط صعوبات يواجهها هجومها المضاد في تحقيق تقدم.

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