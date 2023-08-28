إصابة سيدة في انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية

انهار عقار بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.

وأدى انهيار العقار إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين آخرين تحت أنقاض العقار والذى يكون من عدة طوابق.

وتواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

إصابة سيدة

وكانت قد أصيبت سيدة، في وقت سابق انهيار درج بإحدى العقارات الواقعة بشارع هدى شعراوي بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة ثان في محافظة الإسماعيلية.

يذكر أن الشبكة الوطنية برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية قد تلقت بلاغ عن وجود مصاب بسبب إنهيار سلم، بمنطقة حي السلام وهدى شعراوي عند مسجد الصفوة بوسط مدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتام الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

وتبين إن المصابة تدعى هدى محمد منصور من سكان الدور الأول علوى بالعقار حيث انهار الدرج خلال صعودها عليه، حيث تم نقلها بسيارة الاسعاف، كما قامت الإدارة الهندسية بالحى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكان.