تحقيقات موسعة في واقعة انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية

تحقق نيابة شرق الاسكندرية برئاسة المحامى العام الاول لنيابات شرق الكلية فى واقعة انهيار عقار وسط الاسكندرية مما اسفر عن مصرع سيدة واصابة اخرين بمنطقة الحضرة قبلى بوسط الاسكندرية مما تسبب فى ذعر وفزع المواطنين الذين قاموا بالفرار واخلاء العقار على الفور، كان قد فؤجئ السكان بصوت تصدعات بالعقار وعقب ذلك حدث انشقاق للعقار وانهيار جزئى الى سطح الارض .

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة باب شرقى يفيد ورد بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط عقار بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابق أرضي وطابق علوي، وانهيار أسقف المنزل من الداخل، ما أسفر عن مصرع سيدة كانت في زيارة لشقيقتها وإصابة 2 آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضع حي وسط وقسم الشرطة حواجز حديدية حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين.

كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة وسط الاجتماعية إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر ومساعدة المصابين ودعم أسرة السيدة المتوفاة.

انتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وسؤال شهود العيان والمصابين ، امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث واحضار ملف العقار من حى وسط وسؤال مهندسين الحى بشان الحادث .