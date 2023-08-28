عدوان جوي إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي ويُخرجه عن الخدمة

خرج مطار حلب الدولي في شمال سوريا عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المطار فجرًا، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية بمدرج المطار، حسب ما قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 4:30 فجر اليوم الاثنين "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر أن الغارات الإسرائيلية على مطار حلب أدت إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها "غارات إسرائيلية" مطار حلب الدولي.

ففي الثاني من مايو الماضي قصفت إسرائيل مطار حلب الدولي الأمر الذي نجم عنه سقوط قتيل وجرحى.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/5/ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب".

وأضاف المصدر: "استهدف القصف مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

ووفق المصدر "أدى العدوان إلى مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح، بينهم مدنيان اثنان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

وكانت "سانا" قد أكدت في وقت سابق "تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وتسقط عددا من صواريخ العدوان".

المرفق يخرج لمرتين من الخدمة

وخلال شهر مارس، خرج المرفق لمرتين من الخدمة جراء قصف إسرائيلي، أوقع في السابع منه ثلاثة قتلى، بينهم ضابط سوري، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت إسرائيل في 22 مارس مستودع أسلحة تابع لمجموعات موالية لطهران قرب المطار، ما أدى الى تدميره بالكامل، وفق المرصد.

إسرائيل تكثف هجماتها في سوريا

وكثفت إسرائيل هجماتها في سوريا خلال الشهر الجاري. وقبل أسبوع، قُتل عنصران مواليان للنظام السوري في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لمليشيات موالية لطهران في محيط دمشق، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وكشف المرصد: «استهدفت صواريخ مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، وأدى الاستهداف لتدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار».

انفجارات عنيفة في مستودعات صواريخ

وفي منتصف أغسطس، دوّت انفجارات عنيفة في مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران غرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد.

وقبل أسبوع من ذلك، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان مواليان لإيران جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، خصوصا الكسوة.

ونادرًا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

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