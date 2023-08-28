تراجع أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الاثنين بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء تراجعًا حيث سجل سعر 55 جنيهًا ويصل للمستهلك بــ 60 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 54 لــ 65 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الأجنحة ما بين 45 لـ60 جنيهًا للكيلو، وسعر الكبد والقوانص والأجنحة بــ 50 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر بيع الأوراك بـ 65 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 90 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهات للكيلو.

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الاثنين، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 95 جنيهًا أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا، كما سجل سعر البط البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 75 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 100 جنيه، وسجل سعر البط المولار نحو 85 جنيهًا.

وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو، سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيهًا.

يُذكر أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية، وصلاحية الفراخ للاستهلاك الآدمي.