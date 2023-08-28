محافظ الأقصر: إنشاء المنطقة اللوجستية يوفر حياة كريمة للمواطن ضمن رؤية مصر 2030

صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأن إنشاء ثاني مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية بالجمهورية في محافظة الأقصر، يسهم في تقليل تكلفة نقل السلع، وبالتالي وصولها للمواطن بالسعر المناسب، فضلًا عن تأمين المخزن احتياجات المواطنين من السلع الجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وهو مايعكس أننا نواكب الحداثة.

وأضاف محافظ الأقصر أن المخزن يضمن توفير بيئة مناسبة للحفاظ على السلع من التلف، ووصولها بشكل سليم إلى المواطن، وتوفير كافة السلع لسد احتياجات المواطن وبأسعار متفاوتة، مؤكدًا أن هذا يضمن توفير حياة كريمة للمواطن، ويتوافق مع مباديء رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع أمس الأحد، برفقة محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حجر أساس المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، والذي سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، ومن المقرر أنه سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام مما يحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

