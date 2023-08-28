حكم رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة والعيدين

التمسك بالكتاب والسنة من صفات المتقين وقال الشيخ الالباني رحمه الله ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يكبر أربع تكبيرات على الجنازة، فالسنة أن يكبر عليها أربع تكبيرات؛ في الأولى يقرأ الفاتحة، في الثانية يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في الصلاة، في الثالثة يدعو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا؛ فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا؛ فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار كل هذا كان يدعو به النبي ﷺ للموتى، ثم يكبر الرابعة، ويسلم تسليمة واحدة.

وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام في التكبيرة الأولى في الصلوات كلها، أما في الجنازة فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في التكبيرات كلها، قال بعض أهل العلم: وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي ﷺ؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، ففعل ابن عمر  ومن فعله من السلف يدل على أن هذا كان متوارثًا عندهم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن هذه المسائل لا تقال من جهة الرأي، فالأفضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات؛ تكبيرات الجنازة.

وهكذا تكبيرات العيد في السبع الأولى والخمس الأخيرة في صلاة العيد، لما فعل ذلك بعض الصحابة دل ذلك على أنه من فعل النبي ﷺ؛ لأنه ليس من محلات الاجتهاد، بل هذا مما يتعلق بالرفع لأجل لا يتوهم فيه أنه من الرأي؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، بل الظاهر حمله على أنه تلقاه عن النبي، عليه الصلاة والسلام.

فالأفضل في هذا هو أنه يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة، وفي جميع تكبيرات صلاة العيد، هذا هو الأفضل؛ كما فعل ذلك بعض السلف من الصحابة، كابن عمر، وغيره، والخلاف في هذا بحمد الله يسير، لكن هذا هو الأفضل.

والعالم عليه أن يتحرى الحق من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ هذا هو الواجب على أهل العلم أن يتحروا الحق من القرآن والسنة الصحيحة، ومما فعله أصحاب النبي ﷺ والسلف الصالح بعدهم، فإن الأدلة الشرعية في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ ثم إجماع سلف الأمة، ثم القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط.

فالجمهور على أن القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط يعتمد إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة والإجماع.

وهذه المسائل مسائل عبادة تتلقى عن الرسول ﷺ وعن أصحابه ليست محل القياس، القياس في مسائل الأحكام في الفروع، أما العبادات فهي محل توقيف، ما هي محل قياس، إنما هي توقيفية عن الله، وعن رسوله، والصحابة إذا فعل الواحد منهم ما لا مجال للرأي فيه، وليس مما يتلقى عن الماضين؛ فإن هذا يكون له حكم الرفع؛ لأن الصحابة تلقوا دينهم، وتلقوا عباداتهم عن نبيهم -عليه الصلاة والسلام- فإذا لم يوجد نص من الكتاب، أو السنة، ولكن وجد من فعل الصحابة في المسائل التي لا مجال للرأي فيها، وليس الراوي لها ممن يتلقى عن الأمم الماضية؛ فإن هذا العمل يعطى حكم الرفع.