بألف جنيه.. الوفد في أشهر محال الشنط المدرسية بالفجالة (فيديو)

بمجرد أن تدب قدميك في سوق الفجالة أحد أقدم أسواق الأدوات والشنط المدرسية بوسط القاهرة تجد الشوارع امتلأت عن آخرها بالأدوات المدرسية والكتب الخارجية والشنط استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وتبدأ الأسر المصرية في شراء مستلزمات المدارس لأطفالهم في مختلف المراحل الدراسية.

أجرت بوابة الوفد الإلكترونية جولة مكبرة في سوق الفجالة لمتابعة أسعار الشنط المدرسية ومعرفة مدى إقبال الجمهور على شراء الشنط المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد في ظل ارتفاع الأسعار.

الأسعار تبدأ من 300 جنيه للشنطة

وأوضح عمرو صاحب أحد محال الشنط المدرسية بالفجالة بأن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية هذا العام مؤكدًا بأن الأسعار تبدأ من 300 جنية للشنطة وتصل الشنطة لـ ألف جنيه للبراندات الشهيرة مشيرًا بأن لكل مرحلة دراسية ولها متطلباتها من الشنط.

بالفيديو.. الشنطة بألف جنيه الوفد في أشهر محال الشنط المدرسية في الفجالة

بالفيديو.. الشنطة بألف جنيه الوفد في أشهر محال الشنط المدرسية في الفجالة

بالفيديو.. الشنطة بألف جنيه الوفد في أشهر محال الشنط المدرسية في الفجالة

الشنط المحلية تتميز بخامة جيدة

وأشار عمرو بأن هناك شنط مستوردة وآخرى صناعة محلية فالبرغم من أن الشنط المحلية تتميز بخامة جيدة غير موجودة في الشنط المستوردة ولكن ما يميز الشنط المستوردة التقفيل النهائي متمنيًا بأن الصناعة المحلية تلتفت لهذا الأمر فمع توافر الخامة اليدة والتقفيل الدقيق ستنهض الصناعة المحلية.