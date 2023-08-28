حملة نظافة وتمهيد لشوارع دشنا بقنا

كلف المستشار عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أبو شيبه عبدالحليم رئيس قرية أبو دياب غرب بأعمال مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية أبو دياب غرب، وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا (اللودر-الجريردر-وعربية المياه) تيسيرًا للحركة المرورية على المواطنين.

وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

حيث أوضح رئيس القريه أن حملة اليوم أسفرت على رفع القمامة ورش وتسويه وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية التي تعوق الحركة المرورية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واستمرارًا للأعمال التى تتم على أرض الواقع والتى تستهدف صالح المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدًا بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لأى شكوى أو مطلب لأى مواطن طالما يصب فى المصلحة العامة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء المراكز والمدن لسير العمل وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.