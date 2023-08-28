خضروات وفواكه بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط
تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة،
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عن توافر مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه بأسعار مناسبة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط.
وسيبدأ توافر هذه السلع ابتداءً من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر، وحتى نفاذ الكمية المتاحة. يأمل المسؤولون في أن يستفيد الأهالي من هذه الفرصة لشراء المنتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
وبالفحص الأولي للأسعار، يتم تقديم الخضروات والفواكه التالية:
- كيلو الطماطم بسعر 10 جنيهات.
- كيلو الخيار بسعر 12.5 جنيه.
- كيلو باذنجان رومي بسعر 7.5 جنيهات.
- كيلو باذنجان عروس بسعر 7.5 جنيهات.
- كيلو فلفل رومي بسعر 10 جنيهات.
- كيلو فلفل شطة بسعر 10 جنيهات.
- كيلو بطاطس بسعر 12.5 جنيه.
- كيلو جوافة بسعر 17.5 جنيه.
- كيلو عنب أحمر بسعر 25 جنيه.
- كيلو مانجا خزين بأنواعه المختلفة بسعر 30 جنيه.
- كيلو تين برشومي بسعر 20 جنيه.
- كيلو ليمون بسعر 10 جنيهات.
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- الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط توفر الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين