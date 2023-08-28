خضروات وفواكه بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط

تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة،

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عن توافر مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه بأسعار مناسبة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط.

وسيبدأ توافر هذه السلع ابتداءً من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر، وحتى نفاذ الكمية المتاحة. يأمل المسؤولون في أن يستفيد الأهالي من هذه الفرصة لشراء المنتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وبالفحص الأولي للأسعار، يتم تقديم الخضروات والفواكه التالية: