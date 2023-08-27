بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة حملة شاملة للنظافة وتحسين البيئة، وإزالة الاشغالات في شارع 23 يوليو بمدينة موط. تضمنت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة، بالإضافة إلى تقزيم وقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية وتعيق المرور، وتخلص من الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء. تم نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز، وهاشم حسين المشرف العام على الأحياء، والمهندس هاشم محمد رئيس قسم شؤون البيئة بالمركز.

كان للحملة مجموعة من المشاركين، حيث كان يتابع الأمور من قرب المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة. وأشار الطماوى خلال متابعته لأعمال الحملة إلى استمرار الوحدة المحلية في تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة في مدينة موط. ويتم ذلك من خلال إجراء ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتسهيل حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تستهدف حملة النظافة وتحسين البيئة في مدينة موط توفير بيئة صحية نظيفة وجميلة للسكان، وتعزيز جودة الحياة في المدينة. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود الوحدة المحلية لتعزيز الحياة البيئية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة بمركز الداخلة