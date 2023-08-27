الوادي الجديد تنظم حملة لرفع الاشغالات والنظافة بقريتي عين القضا وعين الرخا

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه تمت عملية تمهيد وتسوية الشوارع في قريتي عين القضا وعين الرخا بالوحدة المحلية لقرى القلمون بجليدر المركز لتسهيل حركة المرور. تمت هذه العملية تحت اشراف عام صابر مبارز، نائب ثاني رئيس المركز، وهاشم درويش، رئيس الوحدة المحلية لقرى القلمون.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتعليمات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وتأتي في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين بنية التحتية العامة في المنطقة.

وقد تم تنفيذ عملية التمهيد والتسوية باستخدام جليدر المركز، وهو جهاز متخصص يستخدم في مستوى الطرق وصقل سطح الطرق. تضمنت الأعمال المنجزة تسوية الشوارع وإزالة أية عوائق تعيق حركة المرور وتسبب إزعاجاً للسكان المحليين.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة المرور وتحسين سلامة الطرق، وبالتالي تحقيق راحة أكبر للسكان وزوار المنطقة. كما تساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والتجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات في المنطقة.

تعمل السلطات المحلية بتعاون مستمر مع الأهالي والمؤسسات المحلية لتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمختلف القضايا المطروحة في المنطقة. تُعد هذه الخطوة جزءًا من اهتمام السلطات بالتنمية المستدامة وتحسين جودة المعيشة في القرى القريبة.

وفي نهاية التقرير، نشير إلى أن هذه الخطوة هي إحدى الإجراءات التنموية التي يتم اتخاذها للاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، وتمهيد الطرق وتسوية الشوارع ستساعد في تحسين البنية التحتية والمعيشة في المنطقة وتعزيز التواصل والرفاهية للسكان.

حملة لرفع الاشغالات والنظافة وتمهيد وتسوية الشوارع بقريتي عين القضا وعين الرخا

حملة لرفع الاشغالات والنظافة وتمهيد وتسوية الشوارع بقريتي عين القضا وعين الرخا

حملة لرفع الاشغالات والنظافة وتمهيد وتسوية الشوارع بقريتي عين القضا وعين الرخا

حملة لرفع الاشغالات والنظافة وتمهيد وتسوية الشوارع بقريتي عين القضا وعين الرخا