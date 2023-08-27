رفع الأتربة والمخلفات من شوارع قري الأمان بالداخلة

نفذ الوحدة المحلية لقرى الأمان بالداخلة بالوادي الجديد، حملة نظافة في شوارع القرية، تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية للقرى ماهر عطية. تضمنت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع، بهدف تسهيل حركة المرور والحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.

وجاءت هذه الحملة استجابة لتوجيهات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، الذي أكد أهمية الحفاظ على نظافة القرية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية لقرى الأمان للارتقاء بالمستوى البيئي والصحي في المنطقة. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الشاملة لتحسين وتطوير البيئة وصحة المجتمعات المحلية.

ولاقت هذه الحملة ترحيباً كبيراً من قبل سكان القرية، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للوحدة المحلية ورئيسها على الجهود الجبارة في تطوير وتحسين البيئة المحلية. وأكدوا أن هذه الحملة ستساهم بشكل كبير في رفع جودة الحياة في القرية وتعزيز الرفاهية لجميع سكانها.

وفي نهاية الحملة، شكر ماهر عطية رئيس الوحدة المحلية جميع المشاركين في الحملة، بما في ذلك العاملين والمتطوعين، على جهودهم المبذولة في تنفيذ هذه الحملة بنجاح. كما أعرب عن استعداد الوحدة المحلية للمساهمة في تنظيف وتحسين أية مناطق أخرى داخل القرية، والعمل المستفيض لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة وجمالية للسكان.

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة

حملة لرفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من جانبي الشوارع لقري الامان بالداخلة