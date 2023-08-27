حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة بالداخلة

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه تم رفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها تحت إشراف أحمد حسن، رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة. تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لتعليمات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمال المنطقة، وضمان بيئة صحية للسكان. حيث قامت السلطات المحلية بالتعاون مع فرق النظافة برفع ونقل مخلفات النخيل التي تم تجميعها من داخل الكتلة السكنية.

تبذل السلطات المحلية قصارى جهدها من أجل ضمان رفع المخلفات بشكل منظم وسريع، وذلك من خلال تعيين فرق خاصة للقيام بهذه المهمة. تحرص هذه الفرق على تجنب أي تأثير سلبي على المنطقة خلال عملية الرفع والنقل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المحلية قامت بتخصيص أماكن محددة لنقل وتخزين مخلفات النخيل، وذلك بهدف تجنب تكاثر الحشرات والمواد العضوية في المناطق السكنية. وبفضل جهود الفرق المختصة، تم نقل تلك المخلفات إلى هذه الأماكن المخصصة بشكل آمن وفعال.

وتؤكد السلطات المحلية على استمرار الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المنطقة وتشجيع المواطنين على التعاون والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية والبيئية. وتسعى هذه الجهود المستمرة إلى تحسين جودة المعيشة في قرى الجديدة وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.

حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة مركز الداخلة

حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة مركز الداخلة

حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة مركز الداخلة

حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة مركز الداخلة

حملة لرفع مخلفات النخيل من داخل الكتلة السكنية بقرية الجديدة مركز الداخلة