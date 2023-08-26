الصحة تطمئن المصريين بشأن خطورة متحور كورونا الجديد (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد.

خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي” مساء اليوم: “خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة”٫ موضحا: “لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات مع المتحور الجديد”.

المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي

وأوضح حسام عبدالغفار: “المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي”٫ متابعا: “الأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون”.