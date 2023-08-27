تفاصيل فاعليات المجلس التنفيذى وجلسة الإفصاح بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، بعقد جلسات مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات مع جمهور المواطنين ، فى خطوة مهمة لمشاركة المواطنين ، فى وضع بصمتهم ومشاركتهم الفاعله لوضع احتياجاتهم العاجلة والمهمة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣_٢٠٢٤م.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حيث تم عقد الجلسة برئاسة اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، ونواب وسكرتير المدينة والعمد ومشايخ القرى ومديرى المديريات ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، وممثلي نواب الشعب والشيوخ ، حيث تم مناقشة الخطة الإستثمارية السابقة والحالية ، وكانت موازنة الخطة السابقة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (٧١ مليون ٧٧١ الف جنيها) .

بينما الخطة الإستثمارية الحالية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣(٨٢ مليون ٣٣٠الف) ، ومن بين الخطة الحالية تحسين البيئة والميادين ١٤ مليون جنيها ، والرصف والتبليط ٣٠ مليون جنية ، ومشروعات الكهرباء والإنارة والمحولات ٢٦ مليون جنيها ، وايضا انشاء كوبرى علوى بقرية بنى مهدى وانشاء كوبرى على البحر اليوسفى ، وايضا احتياجات الوحدة المحلية ٢مليون جنيها .

كما تم مناقشة المعوقات التى تواجة إدارة مشروعك ، وذلك للتيسر على الشباب الراغبين فى عمل اى مشروعات إنتاجية ، أو تجارية ، أو صناعية ، كما تم عرض من قبل إدارة التنمية عن قروض صندوق التنمية المحلية، لخدمة المواطنين بالقرى والاحياء بمركز ومدينة المنيا ، بفوائد بسيطة ٦ ٪ ، لتشجيع الأسر وعمل مشروعات صغيرة لتحسين دخل الأسرة ، تبدأ من ١٠ آلاف جنية حتى ٦٠ الف جنيها .

وفى إطار الحفاظ على صحة المواطنين، أعلن مدير تموين بندر المنيا أنه من منتصف شهر يونيو حتى الآن، تم محاربة محاولات تهريب القمح وضبط أسعار الأرز والسكر ، وتحرير أكثر من ٣٠ محضر تمويني، وعدم وجود شهادات صحية، وتم تحريز أكثر من ٢٨٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأشار اللواء هانى بدوى، على ضرورة التصدى للبناء على الأراضي الزراعية ، وتفعيل الكتاب الدوري للوزارة ، وناشد أيضا العمد والمشايخ، فى مساعدة رؤساء القرى والاحياء للتصدى لتلك الظاهرة ، وتحدث عن التصالح ووجة العاملين بالوحدة المحلية ، بضرورة الإنتهاء من المعاينة، وتسليم نموذج ١٠ للمواطن ، بعد استيفاء كل الطلبات والمعاينة الميدانية .

وتحدث أيضا عن التواصل الدائم والفعال بعقد ندوة دورية مع أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ ، والتواصل مع العمد والمشايخ لحل جميع مشاكل المواطنين ، وأشار ايضا بعمل لقاء دوري للمواطنين للحديث معهم والسماع إليهم ، وحل مشاكلهم ، وذلك لعودة الثقة بين المواطن والوحدة المحلية ، وتحدث عن المجهودات المبذولة من قبل الدولة ببرنامج حياة كريمة للإرتقاء بالشعب المصرى ، فى إطار الخطة الموضوعة الحالية ، ولابد أن نتكاتف جميعا للوقوف أمام اى خطر يواجهنا لكى ننهض ببلدنا الحبيب مصر