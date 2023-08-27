انضمام "نور"  و"جنى" لفريق الاتحادين الدولى والافريقى للتنس للناشئين

وقع الاختيار على لاعبا منتخب مصر للناشئين اللاعب نور فتح الله واللاعبة جنى حسام للانضمام الى فريق الاتحادين الدولى والافريقى للتنس للناشئين والناشئات تحت 17 عاما وذلك بسبب نتائجها المتميزة فى البطولات الدولية وكونهما من العناصر الواعدة فى اللعبة البيضاء.

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ويضم هذا الفريق الدولى الافريقى عدد 3 لاعبين و3 لاعبات اخرين من ناشئى القارة السمراء.

ويخضع اللاعبون الثمانية طوال شهر سبتمبر المقبل لمعسكر تدريبى بالقاهرة بالإضافة للمشاركة فى البطولات الدولية التى ستقام فى مصر خلال تلك الفترة وفى مقدمتها البطولة الدولية "J200 " وذلك تحت اشراف كامل من الاتحادين الدولى والافريقى للتنس ضمن برنامج الاتحاد الدولى لتطوير اللاعبين واللاعبات الصاعدين بالقارة السمراء.







