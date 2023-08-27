زعيم المعارضة في زيمبابوي يطعن في الانتخابات الرئاسية

قدم نيلسون شاميسا، زعيم المعارضة في زيمبابوي، طعناً في إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانجاجوا.

نيلسون شاميسا زعيم المعارضة في زيمبابوي

وقال شاميسا، إننا فوزنا في الانتخابات، حتى أننا فوجئنا بإعلان فوز منانجاجوا، مؤكدًا بأن لديه النتائج الحقيقية التي تؤكد فوزه.

واستنكر زعيم المعارضة، أن نتائج الانتخابات، قائلًا:" من الواضح أننا نتعامل مع العوائق التي تؤدي إلى قمع الناخبين، وهي حالة كلاسيكية من الغش القديم يعود تاريخها إلى العصر الحجري".



و أشار إلى أن "عرقلة" من جانب حزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم، واتهمه بالرغبة في "إثارة البلبلة لتغطية المسارات".

إيمرسون منانجاجوا

فاز إيمرسون منانجاجوا، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 23 أغسطس من الشهر الجارى.

وحصل رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 80 عامًا، بنسبة 52.6% من الأصوات لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء السبت.

بينما حصل نيلسون شاميسا حصل على 44% فقط من الأصوات.

مفوضية الانتخابات

وبلغت نسبة المشاركة 68.9% بحسب مفوضية الانتخابات، وحصل إيمرسون منانجاجوا على أكثر من 2.3 مليون صوت من أصل 4.4 مليون صوت تم الإدلاء بها، بينما حصل منافسه الرئيسي، نيلسون شاميسا، على 1.9 مليون صوت فقط.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة الطعون والأخذ في الاعتبار تقارير بعثات المراقبة.

ومن المتوقع أيضًا أن يفوز حزب الرئيس إيمرسون منانجاجوا (ZANU-PF) بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 210 مقاعد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت واحد.

وقد قام الرئيس منانغاغوا بتمديد عملية الاقتراع لانتخاب الرئيس والبرلمان في زيمبابوي، التي أجريت يوم الأربعاء، لمدة يوم واحد، والدافع وراء هذا التمديد للتصويت هو التأخير الكبير في بعض المكاتب التي لم تتمكن من فتح أبوابها في الوقت المحدد بسبب مشاكل لوجستية.