إزالة 12حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الرى بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الأحد، بقيادة عبد اللاه خبير رئيس مجلس مدينة وقاسم والحسينى نائبا رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف، وبدون ترخيص وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من مركز شرطة دشنا.

وأوضح قاسم عبدالرضي والحسيني صبري نائبا رئيس المدينة، أن حملة اليوم أسفرت عن إزالة 12 حالة بناء مخالفة وبدون ترخيص،وتعدي الارضي الزراعية بمساحة1650م²، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت،وعمده خرسانية وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عبداللاه الخبير رئيس المدينة بضرورة التصدي لأى شكل من أشكال التعديات سواء تعد على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضى الرى، والبناء المخالف، بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع، مشيرًا أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شديد الحرص على إزالة أى تجاوزات للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.