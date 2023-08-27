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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رئيس “تجارية الإسماعيلية” يعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال

رئيس مجلس إدارة الغرفة
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعلية

اعتمد أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية بمحافظة الإسماعيلية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

إدارة الغرفة التجارية في الإسماعلية

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وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من آمال محمود ابراهيم ابراهيم كرئيسا، وسارة ممدوح السيد كنائب اول، ونادية عبد الفتاح أحمد كنائب ثان، ومروة صابر يوسف كسكرتير، ونجاح محمد عرابي كسكرتير مساعد.

 

وأعلن أكرم الشافعي، اختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.

 

وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه علي أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الإقتصادي.

 

كما أكد اكرم الشافعي، علي تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية وإستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو إستثمارية أو محلية و خدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

 

في هذا السياق،  كلف السيد  أكرم الشافعي هيئة المكتب، بإختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.

من جانبها أوضحت امال محمود، مهمة اللجنة في الإهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال وإتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.

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